Последние резкие и демонстративные заявления части российских экспертов и пропагандистов свидетельствуют не столько о внутренней уверенности Москвы, сколько о её вовлечённости в сложную политическую игру Вашингтона, где правила задаёт не Кремль. Об этом заявил кыргызский политолог Марс Сариев в комментарии для Minval Politika.

Развивая эту мысль, политолог отметил, что совокупность внешнеполитических сигналов указывает на возможное существование негласной, приватной договорённости между Москвой и Вашингтоном. В качестве ключевых индикаторов Сариев назвал снижение российской активности в Венесуэле, сдержанную и фактически дистанцированную позицию по иранскому кейсу, а также концентрацию усилий практически исключительно на украинском направлении.

По его словам, логика этих процессов позволяет говорить о своеобразных «разменах». Согласно этой схеме, Соединённые Штаты допускают приемлемое для Москвы решение по Украине и де-факто признают расширенное влияние России в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Взамен Россия дистанцируется от Китая, отказывается от активной политики на Ближнем Востоке и сворачивает своё присутствие в Латинской Америке.

На первый взгляд, подчеркнул политолог, подобная конфигурация может выглядеть как тактический успех Кремля. Однако в действительности, по его оценке, речь идёт о классической американской ловушке.

Говоря об иллюзии «разрешённого произвола», Сариев обратил внимание на риторику, всё чаще звучащую в российском медийном пространстве. Высказывания в духе «нам плевать на международное право», по его мнению, свидетельствуют об опасном заблуждении — будто бы сигналы и обещания Вашингтона воспринимаются в Москве как новые негласные правила игры.

«Однако международная политика давно описана формулой, проверенной веками: Quod licet Iovi, non licet bovi — “что позволено Юпитеру, не позволено быку”», — подчеркнул наш собеседник.

По словам Сариева, глобальному гегемону — Соединённым Штатам — действительно многое сходит с рук. Для России же подобная линия поведения неизбежно приведёт к формированию антироссийского фронта по всему периметру границ, росту подозрительности и страхов у соседей, а также к ускоренному дрейфу постсоветских государств в сторону альтернативных центров силы.

Особо тревожным, отметил политолог, выглядит перенос этой риторики и практики в Центральную Азию. Провокационные заявления российских экспертов и медиаперсон, по его словам, расшатывают хрупкий межнациональный баланс, провоцируют ответную реакцию в обществах и формируют питательную среду для местечкового национализма.

Он подчеркнул, что данный процесс представляет серьёзную опасность, поскольку русскоязычное население в странах Центральной Азии имеет вековые корни и не является «внешним элементом», а составляет неотъемлемую часть социальной ткани региона. В условиях информационной истерии именно эти люди, по его словам, могут стать жертвами радикальной пропаганды и взаимного отчуждения.

Оценивая стратегические ошибки Кремля, Сариев отметил, что Москва переоценивает устойчивость американских обещаний, недооценивает долгосрочные последствия разрушения международных норм и игнорирует чувствительность многонациональных обществ по периметру своих границ.

В результате, подчеркнул он, Россия рискует потерять доверие даже формально лояльных партнёров, стимулировать процессы, которые впоследствии будет невозможно контролировать, и получить нестабильность там, где десятилетиями сохранялся интернациональный мир.

Говоря об ответственности обществ Центральной Азии, кыргызский политолог отметил, что в нынешних условиях ключевой задачей становится сохранение хладнокровия и политической зрелости. По его словам, принципиально важно не поддаваться на провокации и эмоциональные вбросы, не переносить внешнеполитические конфликты на межнациональные отношения и защищать социальный мир как стратегический актив региона.

«Раскачивание межнационального согласия — это всегда чужой сценарий. И его цену всегда платят местные общества», — подчеркнул Марс Сариев.

Подводя итог, политолог заявил, что если Россия продолжит играть по навязанным Вашингтоном неформальным правилам, она рискует утратить стратегическую автономию, подорвать собственные позиции в Евразии и спровоцировать цепную реакцию нестабильности в Центральной Азии. Для стран региона, заключил он, сохранение внутреннего мира и взаимного уважения сегодня является не вопросом эмоций, а вопросом долгосрочной безопасности.