Министр обороны Ирана Амир Хатами предостерег США и Израиль от возможного нападения, заявив, что вооружённые силы страны приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне масштабного развертывания американских войск в Персидском заливе.

По его словам, любая ошибка со стороны противников поставит под угрозу их собственную безопасность, безопасность региона и Израиля. Хатами подчеркнул, что иранская армия находится в состоянии полной оборонительной и боевой готовности. «Ядерную науку и технологии Исламской Республики Иран невозможно ликвидировать, даже если ученые и сыны этой нации падут мучениками», — сказал Хатами.

В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что справедливость подтверждается не словами, а действиями. По его словам, ни одна нация или общество, основанные на истине и справедливости, не могут быть побеждены. «Беспорядки были не просто социальным протестом. Иностранные игроки, такие как Трамп и Нетаньяху, пытались использовать недовольство людей, чтобы создать раскол и хаос. Настоящие протесты не связаны с применением огнестрельного оружия, убийством солдат или поджогом машин скорой помощи и рынков. Мы должны прислушиваться к реальным проблемам общественности и работать над их решением», — сказал он.