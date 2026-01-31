Часть федеральных ведомств США с 31 января приостановила работу из-за отсутствия утверждённого финансирования, сообщает The Guardian. Причиной шатдауна стал отказ сенаторов от Демократической партии поддержать законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности.

Демократы заблокировали документ после инцидента в штате Миннесота, где в ходе рейдов сотрудники иммиграционной и пограничной служб застрелили двух местных жителей — Рене Гуд и Алекса Претти. В результате несогласованность в Сенате сорвала принятие в Палате представителей масштабного пакета законопроектов, обеспечивающих финансирование других государственных структур до истечения дедлайна — полуночи 30 января.

В пятницу Сенат всё же одобрил компромиссный вариант закона о временном финансировании правительства. Однако рассмотреть и проголосовать по нему Палата представителей сможет только в понедельник, 2 февраля. Учитывая, что большинство в нижней палате принадлежит республиканцам, документ, как ожидается, будет принят.