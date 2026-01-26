Министерство здравоохранения объявило об усилении санитарно-карантинного контроля на государственной границе в связи с риском распространения вируса Нипах.

Ранее СМИ сообщали, что власти Индии предпринимают меры по сдерживанию вспышки этого заболевания. Всемирная организация здравоохранения относит вирус Нипах к числу наиболее опасных в мире: на сегодняшний день не существует ни вакцины, ни специфического лечения.

Среди основных симптомов инфекции — высокая температура и энцефалопатия, сопровождающаяся поражением и гибелью клеток головного мозга. Переносчиками вируса считаются летучие лисицы и летучие мыши.