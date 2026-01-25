Вспышка смертельно опасного вируса Нипах, от которого не существует вакцины и эффективного лечения, зафиксирована вблизи индийской Калькутты. Об этом сообщает издание The Economic Times.

По данным газеты, в штате Западная Бенгалия выявлено пять случаев заражения, три из которых были подтверждены на текущей неделе. Среди инфицированных — врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Еще две медсестры, работавшие в частной больнице недалеко от Калькутты, заразились сразу после новогодних праздников. У обеих пациентов наблюдались высокая температура и серьёзные проблемы с дыханием. Одна из заболевших впала в кому.

Предполагается, что заражение могло произойти во время лечения пациента, который скончался до проведения лабораторных анализов. Власти и медицинские службы продолжают мониторинг ситуации и усиливают меры эпидемиологического контроля.