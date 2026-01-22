Только слепой и глухой не заметил напряжённости, которая вот уже больше года наблюдается в российско-азербайджанских отношениях. Стоит отметить, что вовсе не от Баку исходил толчок, послуживший поводом для взаимного обмена «любезностями».

После трагедии с гражданским самолётом азербайджанских авиалиний по очевидной вине некомпетентного командования ВВС РФ российская сторона вместо признания факта, выплаты компенсаций и извинений избрала путь общественно-политической конфронтации. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что «пытливый» ум российского товарищества высокоидейных пропагандистов выкладывается, как говорится, в ноль, чтобы удовлетворить амбиции ненасытного до не своих территорий руководства.

Россия, соорудив себе непоколебимый имидж агрессора и оккупанта с империалистическими ужимками, пропечатала в сознании своих граждан рефлексы, что все остальные народы и граждане соседних стран им обязаны своим существованием.

Рукотворный образ некоего спасителя и благодетеля, за которым неумело прячется кремлёвское сподвижничество идеологов великой империи, не вмещает полноты и широты всей философской мысли, которую продвигает башня Кремля.

Россия сегодня занимает лидирующие в мире позиции в рейтинге самых враждебно настроенных государств. Полномасштабное вторжение в Украину оказалось недвусмысленным и показательным в этом порыве. С таким клеймом, когда весь цивилизованный и даже не очень мир признаёт тебя как агрессора и оккупанта, Москва твёрдо решила не отступать от рукотворных варварских идеалов, гнусно угрожая своим соседям. Если в отношении Украины Россия прикрывала своё нападение стремлением НАТО приблизиться к границам РФ, то сегодня, озвучивая имперские амбиции касательно стран Южного Кавказа и Центральной Азии, в этом сказочном крае даже не стали придумывать повода. По логике кремлёвских карманных жучек, в этот раз не стоит заморачиваться оправдательными мотивами, стоит лишь отметить, что суверенитет стран их раздражает и его быть не должно. А что касается НАТО, то тут вообще комичная ситуация вышла, которую в России как-то не принято особо комментировать — это вступление Финляндии и Швеции в блок на фоне вторжения РФ в Украину. Тут, видимо, Кремль не сильно смущает Альянс у границ.

В пору отшельнического образа жизни, когда твоё одиночество может скрасить лишь вынужденная дружба с людоедами в соломенных нарядах из самых отсталых государств африканского континента, Россия выискивает моменты, чтобы придраться к своим давним партнёрам и союзникам на постсоветском пространстве.

Азербайджан давно известен своей приверженностью нормам и принципам международного права и отступать от этого не намерен. Это к тому, что, отправляя очередную гуманитарную помощь страдающей от ракетных бомбардировок Украине, Азербайджан каждый раз сталкивается с волной критики в свой адрес со стороны российских ретрансляторов.

Так случилось и в этот раз. После того как Баку отправил помощь на миллион долларов Киеву, в медиаресурсах РФ стали появляться чудилы, которые всё смешивают в одну кучу.

Если кипящий разум российских патриотов недоумевает по поводу гумпомощи, то мы напомним, что данный груз включает 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, пять трансформаторов и 27 тыс. метров кабеля, и поставка организована по обращению украинской стороны на фоне серьёзных проблем с энергоснабжением из-за РОССИЙСКИХ обстрелов. Ничего не смущает, господа оккупанты?

Когда вы рвёте свои глотки, призывая Баку оказать помощь Белгороду и Курску, которые страдают от украинских атак, надо всё-таки уметь отделять котлеты от мух, а то получается странная ситуация — сначала Россия нападает, а потом жалуется, что ей прилетает ответочка, и ещё остальные виноваты, что не помогают угнетённому агрессору… Да, логика просто разрывает все шаблоны…

Не хочешь, чтобы твои города страдали, — так не лезь куда не следует, и будет тебе счастье.

Тут хочется напомнить, как российские военные помогали «страдающим» армянам в оккупированном Карабахе, снабжая их продуктами и прочими предметами первой необходимости. Миротворцы-акушеры даже роды принимали у армянок, которые незаконно находились на территории азербайджанского региона, который, кстати, Россия признавала как неотъемлемую часть Азербайджана. Вот уж действительно страна парадоксов.

Кроме того, во время карабахского конфликта, будучи в составе сопредседателей ныне покойной Минской группы ОБСЕ, призванной работать ради мира и вывода армянских войск с территорий Азербайджана, Россия, не смущаясь, поставляла почти три десятка лет оружие и боеприпасы хайским агрессорам.

Примеров российской логики и парадоксальной политики в одни ворота можно приводить бесконечно. Поднимать шум из-за гуманитарной помощи жертвам агрессии, которую оказала сторона, всегда и везде выступающая в пользу таких понятий правопорядка, как соблюдение территориальной целостности, как минимум странно.

России сегодня не позавидуешь, конечно, но остатки здравого смысла должны же как-то подсказывать, что настолько лишённые закономерности претензии не должны озвучиваться, чтобы не обнажать скудоумие и ограниченность мышления.