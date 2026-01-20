Очередная партия груза, состоящая из электротехнического оборудования, предназначенного для оказания гуманитарной помощи Украине из Азербайджана, была отправлена с территории Сумгайытского технологического парка.

Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

В состав гуманитарного груза входят в общей сложности 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, 5 трансформаторов, а также 27 тысяч метров кабелей и проводов.

Гуманитарная помощь, организованная по обращению украинской стороны, имеет общую стоимость 1 миллион долларов США.

Напомним, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины во многих областях и особенно в столице возникли очень большие проблемы с электроэнергией и теплоснабжением.