Арктика стремительно превращается в зону открытого геополитического напряжения. В столицу Гренландии Нуук уже прибыл французский военный контингент численностью 15 человек, а вслед за ним несколько других европейских стран направляют своих солдат в рамках разведывательной операции «Арктическая стойкость», которую курирует Дания. Тем временем переговоры представителей Гренландии и Дании в Вашингтоне завершились безрезультатно, тогда как президент США Дональд Трамп всё более жёстко заявляет о намерении установить американский контроль над крупнейшим островом мира, не исключая и силового сценария.

Получится ли у Трампа реализовать свои планы в отношении Гренландии и есть ли у Европы реальные рычаги сопротивления? Об этом Minval Politika поговорил с политологом Сахилем Искендеровым.

Политолог Сахиль Искендеров считает, что уже в этом году Соединённые Штаты Америки в той или иной форме добьются своих целей в отношении Гренландии. По его словам, несмотря на жёсткие и порой демонстративно смелые заявления со стороны Дании, властей самой Гренландии, а также отдельных лидеров стран Евросоюза, сопротивление американскому давлению вряд ли окажется эффективным.

«Ни Дания, ни Гренландия, ни тем более Евросоюз, который в вопросах безопасности практически полностью зависит от США, не способны выступить единым и действенным фронтом против Соединённых Штатов, — подчёркивает эксперт. — Тем более если речь идёт о таком решительном и напористом президенте, как Дональд Трамп».

На этом фоне, по мнению Искендерова, особенно странно и даже саркастично звучат заявления некоторых западных лидеров. В частности, он обращает внимание на слова премьер-министра Великобритании и генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможности размещения сил альянса в Гренландии якобы для защиты от «российских и китайских притязаний».

«Это вызывает, мягко говоря, недоумение, — отмечает политолог. — Всем известно, что реальным и неоспоримым лидером НАТО являются Соединённые Штаты. Возникает логичный вопрос: каким образом европейские страны или даже сам альянс могут “в обход” Вашингтона направлять какие-либо силы в Гренландию, да ещё и якобы против влияния России и Китая?»

При этом политолог подчёркивает очевидное противоречие в заявлениях самого генсека НАТО. По его словам, Марк Рютте фактически признал, что никакого реального контроля России или Китая в Арктике, в том числе в районе Гренландии, сегодня не существует.

«Этим заявлением он, по сути, опроверг тезисы Дональда Трампа о якобы уже сложившемся доминировании Москвы и Пекина вблизи Гренландии. Я не исключаю, что подобная позиция может вызвать недовольство в Вашингтоне, поскольку она прямо расходится с риторикой Трампа», — считает эксперт.

В то же время Искендеров отмечает, что реакция НАТО на американские заявления была запоздалой. По его словам, альянс отреагировал на возможность даже силового сценария вокруг Гренландии лишь спустя значительное время, что само по себе показательно.

Политолог скептически относится к сценарию прямого военного вторжения США в Гренландию.

«Я слабо верю в то, что Соединённые Штаты пойдут на открытое военное решение этого вопроса. Однако политико-экономическое и дипломатическое давление в итоге приведёт к уступкам. Я более чем уверен, что Дания, Гренландия, Брюссель и другие европейские столицы в конечном счёте уступят и пойдут на компромиссы, какие бы формы они ни приняли», — подчёркивает Искендеров.

Эксперт также обращает внимание на то, что вопрос вовсе не обязательно сводится к формальному вхождению Гренландии в состав США в качестве штата, хотя подобный законопроект уже обсуждается в Конгрессе. Вашингтон может ограничиться фактическим контролем — военным, стратегическим и экономическим. Дело далеко не только в природных ресурсах. Более того, в самой Гренландии существуют серьёзные ограничения на добычу нефти, газа и редкоземельных металлов.

«Ключевой фактор — это Арктика как таковая. И Дональд Трамп этого не скрывает. Арктика важна сразу по нескольким параметрам. Во-первых, речь идёт о колоссальных запасах углеводородов и редкоземельных металлов. По оценкам экспертов, в Арктике может находиться до четверти мировых запасов традиционных энергоресурсов. Во-вторых, всё большую роль приобретает фактор пресной воды. На фоне глобального потепления таяние арктических льдов означает доступ к практически неисчерпаемым запасам питьевой воды, что в будущем станет стратегическим ресурсом. В-третьих, особое значение имеет Северный морской путь, один из важнейших торговых маршрутов XXI века. Этот путь находится под юрисдикцией России, и именно Москва располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом. Не случайно ещё в период первой каденции Трампа США предлагали России совместное использование Северного морского пути, но получили отказ. Этот фактор, а также растущее влияние Китая, напрямую связан с американским интересом к Арктике», — поясняет эксперт.

По мнению эксперта, заявления Трампа о Гренландии — это не только давление на Данию и ЕС, но и сигнал Москве и Пекину.

«Фактически Трамп демонстрирует готовность договариваться по Арктике напрямую между тремя ключевыми центрами силы, США, Россией и Китаем, отодвигая Европу на второй план», — считает он.

В этом контексте, подчёркивает политолог, обвинения Трампа в адрес Европы в бездействии имеют определённое рациональное зерно.

«Свято место пусто не бывает. Там, где ты теряешь, то твои конкуренты усиливают свои позиции», — говорит Искендеров.

По его словам, этот новый порядок всё отчётливее приобретает очертания трёхполюсной системы — США, Россия и Китай. И именно в этом контексте гренландский и арктический вопросы приобретают ключевое значение. К притязаниям Вашингтона в этом регионе не стоит относиться пренебрежительно, так или иначе США своих целей добьются.