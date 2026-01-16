В Иране выражают пресловутую обеспокоенность в связи с реализацией в регионе проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) и его дальнейшего использования с точки зрения политики безопасности США. На днях из совместного заявления внешнеполитических ведомств США и Армении также стало известно, что Вашингтон получает контрольный пакет акций в американо-армянском предприятии TRIPP Development Company.

США указывают на данный коммуникационный проект как на инструмент укрепления мира на Южном Кавказе, расширения торговли и повышения устойчивости цепочек поставок. Инициатива также предоставляет американской стороне новые рынки для инвестиций и ведения бизнеса при создании дополнительных маршрутов торговли между Европой и Азией.

В Иране в настоящее время наблюдается нестабильная общественно-политическая обстановка, Исламская Республика охвачена протестами, а Вашингтон уже неоднократно выступал с предупреждением в адрес Тегерана с тем, чтобы руководство ИРИ не применяло жесткие меры в отношении митингующих, иначе США вынуждены будут вмешаться в процесс.

На фоне всех этих событий Minval Politika обратился к американскому аналитику и публицисту Самсоному Кацману за комментарием на предмет того, будет ли иранская сторона в сложившихся условиях как-то препятствовать реализации транспортно-логического проекта TRIPP, модератором которого является Вашингтон.

«TRIPP без всякой натяжки можно назвать проектом мира – он возник результате мирных соглашений, достигнутых между Арменией и Азербайджаном при посредничестве администрации Трампа в августе 2025 года. Устойчивый продолжительный мир на Южном Кавказе критически важен, чтобы TRIPP состоялся и был успешным. Заинтересованность США в этом огромна», — считает собеседник.

Иранская реакция на TRIPP, по его словам, была ожидаемо отрицательной: «Проект изменяет геополитику региона, нарушает баланс сил и ослабляет влияние Ирана у своих границ».

«В Тегеране видят в нём не просто экономическую инициативу, но и средство усиления американского влияния в регионе. Иранцы опасаются и создания транспортной инфраструктуры, которая пойдёт в обход традиционных российско-иранских маршрутов, и постоянного присутствия Вашингтона в регионе», — отметил аналитик.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Тегерана на сегодняшний день возможности воспрепятствовать реализации TRIPP, Кацман сказал: «При той ситуации, которая сложилась в самой стране и вокруг неё, силовой сценарий выглядит маловероятным».

При этом он допустил, что, скорее всего, иранская реакция ограничится дипломатической риторикой и возможным давлением через региональных посредников.

«Посредники – это такой утвердившийся иранский стиль: дёшево, непрямо, с правдоподобным отрицанием. Армения — в качестве точки давления, Россия – тактический попутчик, ну и Турция, которая, с одной стороны, – азербайджанский союзник, но, в то же время, не хочет американского доминирования у себя под боком», — пояснил эксперт.

Публицист уверен, что открытый конфликт с США сейчас для Ирана, страны с коллапсирующей экономикой и раздираемой внутренними протестами, слишком рискован. «Не будет иранское руководство играть ва-банк», — добавил он.

«С другой стороны, чем больше TRIPP будет набирать силу, становиться экономическим проектом, тем меньше оснований остаётся у Ирана для жёсткой реакции», — заключил Кацман.