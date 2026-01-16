В случае военного вмешательства в Иран и закрытия южных границ в Азербайджане может подорожать продовольствие иранского и пакистанского производства. Это вовсе не означает, что поставки продовольствия в Азербайджан прекратятся, однако потребуется больше средств и времени, чтобы снабдить страну всем необходимым. Об этом Minval Politika сообщил глава компании по грузоперевозкам Arkivan Transport LLC Абдулла Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, Азербайджан продолжит транспортировать товары через Серединный коридор, и хотя займет немного больше времени, чем через порт Поти. В настоящее время грузоперевозки осуществляются через порт Бандер-Аббас — крупный портовый город на юге Ирана, расположенный на побережье Персидского залива. Этот маршрут считается наиболее экономически выгодным для доставки товаров. Однако в случае обострения ситуации в Иране Азербайджану придется рассмотреть альтернативные логистические направления для поставок продовольствия и других грузов.

При возможном закрытии границы с Ираном перевозки могут быть переориентированы через территорию Грузии. Такой сценарий, в первую очередь, создаст сложности для Нахчывана. В то же время даже при форс-мажорных обстоятельствах транспортное сообщение с автономией может быть сохранено через Грузию и Турцию. Кроме того, на фоне возобновления торгово-экономических контактов с Арменией появляется возможность наладить дополнительный путь сообщения с Нахчываном.

«В любом случае эскалация конфликта между США и Ираном не принесет региону ничего хорошего. К примеру, конфликт в Украине создал серьезные трудности и для Азербайджана. В результате транспортные расходы на поставки продукции Roshen, масел и другого продовольствия выросли с 4 тыс. долларов до 10 тыс. долларов. Вдобавок еще до войны ежемесячно поставки осуществлялись железнодорожным транспортом через Россию. Хочу подчеркнуть, что, несмотря на географическую удаленность, украинский конфликт напрямую отразился и на нас. Поэтому военные действия в Иране также не сулят ничего хорошего — это абсолютно точно, тем более что страна закупает в Иране продовольствие, вплоть до картофеля (в 2025 году импорт из Ирана составил 509,94 млн. долларов). Естественно, что мы не умрем от голода, поскольку альтернативные источники поставок всегда существовали», — сказал перевозчик.

По его словам, в настоящее время Азербайджан импортирует из Ирана сельскохозяйственную продукцию, рис, кондитерские изделия, сухофрукты и т.д. В случае остановки поставок эти продукты могут сильно подорожать в цене: «То, что мы покупали у близкого соседа, станем брать в других странах. Например сладости, параллельно импортируем из России, Украины, Беларуси. Похожие продукты, а также сметану и масла мы привозим из Ирана. В качестве альтернативы придется отдать предпочтение другим поставщикам».

Как отметил Абдуллаев, могут подорожать товары, импортируемые через территорию Ирана, в частности пакистанский рис. Товар, который станет невозможно транспортировать через Иран, направится либо в порт Поти, либо через Каспийское море. Только продукция пакистанского производства, вместо территории Ирана, транзитом будет перевозиться через Афганистан, Туркменистан, Казахстан и потом только достигнет границ Азербайджана. То есть расширение пути наложит дополнительные расходы на стоимость товара. Сейчас пакистанские товары достигают Баку за пять дней. Азербайджан в свою очередь покупает немало продукции пакистанского производства. Однако для доставки товаров через страны Центральной Азии потребуется не меньше месяца.

Перевозчик отметил, военные действия в Иране усугубят и без того сложные условия для азербайджанских дальнобойщиков, которые после украинской войны остались в зависимом положении от транзитных грузоперевозок между Россией и Ираном, Ираном и Беларусью, Ираном и Грузией. В случае закрытия южных границ дальнобойщики больше не смогут ездить на юг, география их поездок сузится. Сегодня, ежедневно в направлении Ирана работают до 2000 азербайджанских фур. А учитывая высокую конкуренцию на рынке, Абдуллаев не верит, что Грузия и Россия дадут возможность работать азербайджанским дальнобойщикам.