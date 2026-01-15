Массовые протесты, начавшиеся в Иране в конце года, охватили сразу несколько крупных городов страны и вновь обострили вопрос региональной стабильности. На фоне усиливающейся внутренней напряжённости, санкционных давлений и рисков перебоев в логистике возникает вопрос: как происходящее в Иране уже сегодня сказывается на экономических отношениях между Азербайджаном и Ираном, а также к каким последствиям может привести затяжная нестабильность? рассказали экономисты-эксперты.

Комментируя Minval Politika сложившуюся ситуацию, экономист Халид Керимли отметил, что, в целом, напряженность в Иране оказывает негативное и долгосрочное воздействие на экономику Азербайджана, и этот эффект не ограничивается текущей ситуацией.

По его словам, ключевыми факторами остаются международные санкции против Ирана и сохраняющаяся внутри страны напряжённая обстановка, что напрямую отражается на торговле, логистике и финансовых операциях Азербайджана.

«К сожалению, негативное влияние Ирана на нашу экономику носит не краткосрочный, а именно длительный характер. Мы теряем потенциальные выгоды, не только сегодня, но и в перспективе», — подчёркивает Халид Керимли.

Экономист проводит параллель с европейскими странами, объясняя, почему их экономическое положение принципиально иное.

«Европейские государства находятся в более выгодной ситуации, потому что они окружены развитыми соседями. Это позволяет им свободно торговать, обмениваться товарами и капиталами. У Азербайджана же сосед сложный, экономически слабый и одновременно рискованный», — отмечает он.

По словам Керимли, именно этот фактор на протяжении десятилетий оказывает системное давление на экономическое развитие страны. Особенно остро проблема проявляется в сфере расчётов и платёжных механизмов.

«Покупка товаров в Иране и их оплата практически всегда сопровождаются серьёзными трудностями. Расчёты в долларах и евро невозможны, поэтому предприниматель вынужден либо использовать наличные средства, либо прибегать к сложным обходным схемам», — говорит экономист.

Отдельное внимание он уделяет транзиту. Даже когда Иран используется лишь как транзитная территория, возникают серьёзные ограничения.

«Американские санкции фактически не позволяют свободно осуществлять транзит через Иран. Банки сталкиваются с проблемами при оплате даже транзитных грузов, переводы либо блокируются, либо требуют сложных юридических решений», — поясняет Керимли.

Говоря о последних событиях в Иране, экономист подчёркнул, что их прямое влияние на импорт Азербайджана пока остаётся ограниченным: доля Ирана в общем объёме импорта составляет всего 2–3%. В основном речь идёт о сельскохозяйственной и продовольственной продукции, молочных товарах, сухофруктах, а также отдельных полуфабрикатах и компонентах, используемых в промышленности.

При этом Керимли отметил, что затяжной кризис в Иране может привести к более ощутимым последствиям: «Если напряжённость сохранится надолго, мы увидим перебои в поставках и рост цен. Альтернативные рынки не могут быть задействованы мгновенно».

Он также обратил внимание на то, что предприниматели всегда выбирают наиболее выгодные маршруты.

«Бизнес не станет добровольно переходить с дешёвых логистических каналов на более дорогие. Если товар ввозится из Ирана или через Иран, значит, на данный момент это оптимальный вариант», — поясняет Керимли.

Особое значение, по его словам, Иран имеет как логистический узел. Часть торговли между Азербайджаном и Турцией, особенно в контексте Нахчывана, проходит через иранскую территорию. Аналогично выстраиваются и отдельные маршруты торговли с Китаем.

«Для Азербайджана Иран важен прежде всего как логистический коридор, а не как крупный торговый партнёр. Практически все ограничения, связанные с Ираном, уже давно действуют: сложности с транзитом, банковскими переводами и расчётами. Санкционное давление уже встроено в нашу экономическую реальность», — резюмировал он.

В итоге экономист пришел к выводу, что текущие события вокруг Ирана не приведут к резкому ухудшению ситуации в Азербайджане, однако затяжная нестабильность продолжит сдерживать развитие торговли и логистики.

Экономист Эйюб Керимли, комментируя текущие процессы вокруг Ирана, заявил, что происходящее влияет не только на внутренние экономические показатели Азербайджана, но прежде всего на систему его внешнеэкономических связей. Последствия нынешней нестабильности выходят далеко за рамки двусторонних отношений и затрагивают весь регион.

Процессы, которые сегодня происходят в Иране, безусловно, оказывают влияние не только на нашу экономику как таковую, но и на экономические связи в целом. Более того, это серьёзный фактор регионального масштаба.

Эксперт напомнил, что между Азербайджаном и Ираном существуют достаточно тесные экономические и логистические связи, прежде всего в транспортной сфере: «Наши транспортные маршруты в Нахчыван проходят через территорию Ирана, и это касается не только связи с Нахчываном, но и торговли с Турцией. Именно этот фактор делает ситуацию особенно чувствительной. В ряде случаев грузовой автотранспорт следовал через Иран и далее направлялся в Турцию. Сейчас подобные маршруты могут оказаться под угрозой, что уже негативно сказывается на наших торговых отношениях с Турцией».

Отдельное внимание Эйюб Керимли уделил глобальным энергетическим последствиям. Возможные изменения в поставках иранской нефти на мировой рынок способны повлиять на ценовую конъюнктуру: «Если иранская нефть в том или ином объёме начнёт выходить на мировой рынок, это может привести к снижению цен на нефть. А это уже фактор глобального характера».

Он предупредил, что продолжающиеся конфликты и нестабильность внутри Ирана могут напрямую отразиться на торговом обороте между Ираном и Азербайджаном.

По его словам, Азербайджан импортирует из Ирана целый ряд социально значимых товаров: «Речь идёт не только о лекарственных препаратах, но и о сельскохозяйственной продукции, продовольствии, фармацевтических товарах и других категориях. В случае перебоев это может привести к росту цен на внутреннем рынке».

Объёмы двусторонней торговли остаются ощутимыми.

«Только в 2025 году товарооборот между Ираном и Азербайджаном приблизился к 600 миллионам долларов, причём большая его часть пришлась именно на импорт из Ирана. Основу этих поставок составляли продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция, строительные материалы и фармацевтические средства. В условиях эскалации конфликта поставки по этим направлениям могут быть приостановлены или сокращены. Подобное развитие событий неизбежно приведёт либо к дефициту, либо к росту цен на иранские товары на азербайджанском рынке», — резюмировал эксперт.