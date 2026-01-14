В Баку выставлена на продажу квартира стоимостью 9 млн манатов. По данным открытых источников, объект расположен в одном из элитных жилых комплексов Насиминского района столицы.

Квартира находится в доме с видом на Бакинскую бухту. Общая площадь недвижимости составляет 1050 квадратных метров. Жильё включает девять комнат и террасу площадью 350 квадратных метров — сопоставимую с площадью трёх среднестатистических квартир. При этом цена в 9 млн манатов указана за объект без ремонта.

Продавец отмечает, что новый владелец сможет оформить интерьер по собственному вкусу. Также подчёркивается, что будущему хозяину достанутся тихие и элитарные соседи.