Главы внешнеполитических ведомств США и Армении утвердили Рамочную программу реализации проекта TRIPP. Исходя из содержания документа, возникает ряд вопросов относительно реализации данной региональной инициативы. Редакция Minval Politika обратилась к эксперту с тем, чтобы прояснить некоторые моменты. Так, политолог, профессор, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов пояснил, что если утвержденная программа не предусматривает каких-либо юридических обязательств ни для одной из сторон, то, скорее всего, это связано с особой чувствительностью Еревана в вопросе суверенитета.

«Любой документ подразумевает юридические обязательства. Если непосредственно какое-то соглашение достигается, то в рамках общего и частного права, как контракт или международное соглашение, оно имеет юридическое обоснование. Видимо, имеет место какое-то недопонимание или недосказанность, что связано с тем, что армянская сторона весьма щепетильна в вопросе передачи определенной части суверенитета, то есть отказа от концессии, хотя само соглашение представляет собой вид концессии и для Армении это не новый фактор – известно, что в Армении железнодорожные пути переданы в управление России», — отметил он.

По его словам, в сложившейся ситуации у Азербайджана нет необходимости вести переговоры с кем-то из сторон, поскольку речь идет лишь об общем формате действий: «Все-таки у нас уже есть документы, которые определяют возможное открытие коммуникаций».

«Мы лишь ожидаем, чтобы коммуникации на территории Армении были достроены. Возможно, это будет позже, чем Азербайджан доведет свои пути до границы с Арменией как со стороны основной части Азербайджана, так и Нахчывана. В любом случае тут имеется в ввиду формат, который уже будет касаться непосредственно вида транспортировки, то есть вопроса, как это будет осуществляться», — добавил эксперт.

Азербайджанская сторона, продолжил политолог, требует, чтобы товары, которые идут в Нахчыван, не подвергались проверке.

«Здесь никаких сложностей и проблем нет. Если это не будет достигнуто, то, наверное, будет ограничена транспортировка лишь товаров международного значения», — допустил Ибрагимов.

Говоря о вопросе обеспечения безопасности, собеседник сказал: «Безопасность будет обеспечиваться со стороны США. В принципе, вся логика формирования этих отношений на этом и строилась, но мы все еще не знаем, кто будет представлять американскую сторону. Общий формат заключается в том, что будет частная организация, но и она тоже может выступать в качестве компании по обеспечению безопасности со всеми вытекающими последствиями. В этом отношении пока ясности нет».

Также эксперт внес ясность относительно формулировки о том, что «будет обеспечена беспрепятственность транзита из основной части Азербайджана в Нахчыван при условии признания суверенитета Армении».

«Имеется в виду, что беспрепятственность транзита будет обеспечиваться без экстерриториальности для Азербайджана, то есть территория будет находиться под субъектом международного права и суверенитета Армении, а Азербайджан будет использовать транзит и ему будут гарантирована безопасность. Стоит отметить, что Баку никогда не выставлял требование экстерриториальности, то были выдумки армянской стороны, когда разговор шел о коридоре. Для них коридор – это экстерриториальность, хотя в международном праве такого понятия нет. Так что Азербайджан требовал лишь беспрепятственности без ограничений для транспортировки грузов», — отметил политолог.

Ибрагимов также прокомментировал данные о том, что доля США в учрежденной американо-армянской компании составит 74%, а Армении — 26%, которые в последующие 50 лет увеличатся до 49%.

«Я так понимаю, что это международное соглашение частного права, где Армения выступает в лице частной компании, поэтому основным оператором дороги будет американская компания, поскольку основной пакет будет у них. По-другому быть не может. Контроль, определение соглашения касательно использования данного маршрута – это все будет осуществлять компания США», — сказал эксперт.

Также аналитик высказался относительно позиции Москвы и вероятных сложностей, поскольку железнодорожная сеть Армении находится в концессии у дочерней компании РЖД (Российские железные дороги).

«Российская сторона и до этого основывалась на трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, когда безопасность этого пути необходимо было обеспечивать за счет российских пограничников, но данный документ канул в Лету, поскольку в Вашингтоне подписано нового соглашение о формировании инфраструктуры. Очень возможно, что статус этой железной дороги не будет под управлением РЖД. Есть еще и другие моменты, которые обсуждаются – то, что Армения является членом ЕАЭС и ее территория рассматривается как часть этого интеграционного процесса и тут должны проходить правила общего союза. Так что такие разговоры тоже есть. Конечно, Москва будет максимально препятствовать. А то, что все это должно быть якобы под управлением РЖД, не терпит никакой критики, у этих железных дорог может быть совершенно другой режим, тем более, когда в концессию РФ они передавались, на тот момент этих путей не было. Армения не предлагала России строительство, как и Россия не предлагала восстановление этих дорог», — резюмировал Ибрагимов.