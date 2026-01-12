В 2025 году Азербайджан экспортировал в Сирию 0,5 млрд кубометров газа, говорится в оперативных данных Министерства энергетики. Всего экспорт страны составил 25,2 млрд кубометров и остался на уровне 2024 года.

В Европу было поставлено 12,8 млрд кубометров (минус 0,8% к прошлому году), в Турцию – 9,6 млрд кубометров (снижение на 3%), в Грузию – 2,3 млрд кубометров (минус 4,2%). По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию транспортировано около 5,6 млрд кубометров, что соответствует уровню 2024 года.

Поставки газа в Сирию начались в августе 2025 года.