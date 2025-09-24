COP29 продемонстрировал, что многосторонность способна дать реальные и исторические результаты, заявил президент COP29 Мухтар Бабаев на параллельном мероприятии «Многосторонность на перепутье: Вызовы и путь к миру», организованном Международным центром Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что на климатической конференции ООН в Баку были достигнуты договоренности по вопросам, которые переговорщики обсуждали около 10 лет:

«Мы достигли долгожданного важного прогресса на углеродных рынках ООН. Этот шаг раскрывает потенциал высоконадежных рынков, которые к 2050 году могли бы ежегодно направлять $1 трлн на решения климатических проблем».