В Йемене в результате ударов израильских ВВС погиб глава МИД правительства движения «Ансар Алла» Джамаль Амер. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на йеменский источник.

Вместе с ним погибли и министр молодёжи и спорта Мухаммед аль-Маулид, министр энергетики и водных ресурсов Али Саиф Хасан и директор канцелярии премьер-министра Мухаммед аль-Кабси.

Отмечается, что среди пострадавших в результате удара по зданию в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание правительства, оказались министр транспорта и общественных работ Мухаммед Аяш Кахим и министр коммуникаций Мухаммед аль-Махди.

Информация о погибших и раненых продолжает уточняться