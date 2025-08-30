Хуситы заявили о гибели своего «премьер-министра» в результате удара по Сане.

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене сообщило о гибели «премьер-министра» своего правительства Ахмеда Галеба аль-Рагави и нескольких министров. В результате удара погибли министр образования Хасан ас-Саади, министр финансов Абдель Джаббар Ахмед и министр информации Хашем Шарафэддин.

По их утверждению, они погибли в результате израильского авиаудара по Сане, нанесённого в четверг. Это произошло во время планового заседания, где оценивалась работа правительства за прошедший год.