Азербайджан планирует превратить Карабахский регион и Балакянский район в центры горного и горнолыжного туризма. Государственное агентство по туризму уже начало подготовительные работы, привлекая международных экспертов для разработки концепции развития.

Первым этапом станет сотрудничество с испанской компанией NEUGEST 1957, которая предоставит консалтинговые услуги. Проект направлен на создание современной инфраструктуры для активного отдыха. Развитие туризма в этих регионах может стать драйвером экономического роста.

Власти Азербайджана рассчитывают, что новые туристические направления привлекут как местных, так и иностранных гостей, предлагая уникальные возможности для горных походов и зимних видов спорта.