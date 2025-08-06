Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

«Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий», — отметил Зеленский.

Президент Украины отметил успехи СБУ в уничтожении российских систем ПВО за первое полугодие.

«Это существенно помогает нашим дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и российской военной экономики. Согласовал некоторые операции. Спасибо СБУ за силу!», — добавил он.