Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
«Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий», — отметил Зеленский.
Президент Украины отметил успехи СБУ в уничтожении российских систем ПВО за первое полугодие.
«Это существенно помогает нашим дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и российской военной экономики. Согласовал некоторые операции. Спасибо СБУ за силу!», — добавил он.