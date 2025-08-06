Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины (БиГ) приняла решение о прекращении полномочий президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика в связи с вынесенным ему приговором и проведении в энтитете досрочных выборов.

Об этом сообщила боснийская газета Dnevni avaz.

Как отмечает издание, решение было принято единогласно всеми членами ЦИК. Избирком установит крайний срок подачи апелляции, после чего в течение 90 дней в Республике Сербской должны пройти досрочные выборы.