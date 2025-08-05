Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с временной поверенной в делах США в Азербайджане Эми Карлон. Об этом Minval сообщили в Министерстве экономики.

На встрече было подчеркнуто важное значение, которое Азербайджан придаёт развитию отношений с США.

Отмечено наличие больших перспектив для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах.

Стороны рассмотрели возможности реализации имеющегося потенциала расширения экономического сотрудничества между двумя странами путём совместных инициатив, отметили важность проектов, реализуемых в рамках общих интересов для развития региона.

На встрече была подчеркнута стратегическая позиция Азербайджана как надёжного энергетического партнёра и регионального узла между странами Европы и Центральной Азии. Также состоялся обмен мнениями о перспективах Среднего коридора и развитии партнёрства в различных областях экономики.