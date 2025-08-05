Пересмотреть меру наказания в отношении педофилов предложил врач-психиатр Араз Манучехри-Лалеи, сообщает «Минвал». Вопрос стал актуальным после того, как на днях правоохранительные органы задержали 64-летнего М. Гусейнова, совершившего непристойные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

По данным МВД, инцидент произошёл в селе Гаратепе Сабирабадского района. В сети распространились кадры, как мужчина целовал и трогал маленькую девочку, вызвав широкий общественный резонанс, за чем последовала и немедленная реакция правоохранительных органов.

Информацию о задержании мужчины распространил Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана.

По словам психиатра, сексуальное влечение к маленьким детям является болезнью — это психическое расстройство. Людей, страдающих им, следует как минимум класть на лечение в психиатрическую больницу.

«Как бы это ни звучало антигуманно — их там надо кастрировать. Речь идёт о химической кастрации. В одних странах это считается приемлемо, в других — нет. Но если влечение наблюдается к ребёнку в возрасте трёх-четырёх лет, то тут однозначно наблюдается психическое расстройство», — говорит наш собеседник.

Другим методом борьбы с нездоровым влечением является медикаментозное лечение.

По словам психиатра, в некоторых странах применяют химическую кастрацию, в других — таким пациентам дают специальные препараты, чтобы снизить либидо. Им запрещено подходить к детским учреждениям, занимать определённые должности и т. д.

«Я думаю, что этот вопрос (изменения меры наказания — ред.) должен быть вынесен на рассмотрение парламента. Вопрос очень тяжёлый, потому что никто не исключает судебные ошибки», — сказал психиатр.

В свою очередь председатель Общественного объединения «Дети Азербайджана» Кямаля Агазаде также поддержала идею внедрения новой формы наказания за педофилию в форме химической кастрации осуждённых. Для этого придётся внести поправки в законы, а затем и в Уголовный кодекс Азербайджана, говорит Агазаде, которая вот уже многие годы работает с детьми, подвергшимися сексуальному насилию.

В беседе с Minval она отметила, что также следует изменить медицинские протоколы и обучить новое поколение врачей-психиатров, которые смогут без колебаний поставить диагноз поведенческого нарушения и расстройства личности.

По её словам, очень часто врачи не могут выявить явно прослеживаемое психическое отклонение.

«Тут нужно пересмотреть законы. В дело должны вступить Министерство здравоохранения, Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей и другие соответствующие государственные органы», — сказала правозащитница.

Она также рекомендует начать преподавать в детских садах и начальных классах специальные занятия, где детям объяснили бы, как защитить себя от сексуальных домогательств. Но главными психологами должны стать сами родители.

«В обществе следует проделать очень большую работу. Потому как в своё время считалось постыдным говорить о таких вещах — „дядя не сделает такого, а отчим — тем более“, взрослые давили на ребёнка и запугивали. Ребёнок, понимая, что ему никто не поверит, обо всём умалчивал. Как результат этого, сегодня найдётся достаточно женщин, которые говорят о своих детских травмах. Если помните, 11-летняя девочка забеременела от своего отчима. С того села мне написали семь женщин, рассказав о том, как в детстве подверглись действиям сексуального характера со стороны соседей, двоюродных братьев, дядей. Следует просвещать общество. Детям нужно объяснить, что посторонним запрещено дотрагиваться до их тела», — заявила правозащитница.

Между тем, по словам правозащитника Эльдара Зейналова, химическая кастрация как дополнительная мера наказания применяется в Казахстане. В настоящее время там рекомендуется проводить процедуру за шесть месяцев до освобождения, а за год до этого осуждённые должны будут пройти обязательную судебно-психиатрическую экспертизу для оценки склонности к сексуальному насилию.

Химическая кастрация считается гуманной мерой. Под воздействием лекарства человек становится импотентом, говорит Зейналов. Но, с другой стороны, уверяет наш собеседник, действие любого лекарства можно нейтрализовать другими веществами. В вопросе применения новой меры наказания законодателям следовало бы ознакомиться с опытом Запада.

По наблюдениям Зейналова, в последние годы в местных СМИ публикуется достаточно сообщений о жертвах педофилии. Есть даже отдельная статистика ранних родов среди девочек, не достигших 18-летнего возраста. В 2024 году число детей, рождённых несовершеннолетними, составило 1279 человек.

В настоящее время преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних караются 152-й статьёй Уголовного кодекса АР (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и наказываются лишением свободы от 3 лет и выше.