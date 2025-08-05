Посол Украины в Турции Нариман Джелял опроверг сообщения турецкого издания Turkiye Gazetesi о скором визите Эрдогана в Киев.

«Турецкое издание, мягко говоря, исказило информацию. Обратите внимание – они не дают ссылки на то, где я такое говорил, они не дают мою цитату, просто говорят, что я якобы это заявил», – сказал Джелял.

Он добавил, что и он лично, и все Посольство Украины в Турции работают над тем, чтобы Эрдоган совершил визит в Украину по приглашению президента Зеленского. В частности, он сам еще раз передал это приглашение через турецкого министра торговли, с которым встречался 4 августа.

«Но пока нет никакой информации, что такой визит Эрдогана в Украину возможен в ближайшие дни», – сказал Джелял в комментарии «Украинской правде»