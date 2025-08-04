Тональность высказываний американского лидера Дональда Трампа о ситуации вокруг Украины может меняться из-за того, что президент получает необъективную и недостоверную информацию о происходящем от американского посольства в Киеве, состав которого был сформирован при его предшественнике Джо Байдене. Так считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он отметил, что Трамп сменил только посла США в Украине Бриджит Бринк, которая была назначена на эту должность Байденом в апреле 2022 года, оставив на местах ключевых сотрудников дипмиссии.

«Зная, что посольство антитрамповское, сформировано байденовской командой, заменил бы состав хотя бы ключевых сотрудников посольства. <…> Но ведь весь состав посольства не изменился. Отсюда идут ежедневные брифинги Трампу, обзоры по состоянию дел», — поведал Азаров в Telegram-канале.

Он указал на то, что качество, достоверность и объективность таких сводок вызывают большие сомнения. «Если он (Трамп) их читает или ему дают выдержки из них, то ясно, что настроение его может меняться. <…> Ожидать, что Трамп будет иметь объективную и достоверную информацию о том, что происходит на Украине, очень трудно», — заявил Азаров.