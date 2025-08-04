Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

Личное приглашение Эрдогану передал президент Владимир Зеленский, и, как отметил дипломат, он сам подтвердил это приглашение во время недавней встречи с турецким лидером.

«Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации», — сказал Джелял.

По его словам, ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между странами.

«Приглашение президента Зеленского очень простое: Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение важно и для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряжение из-за усиления конкуренции. Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом», — пояснил Джелял.