Ученые впервые зарегистрировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке, информирует в воскресенье Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

«Взрывное извержение вулкана Крашенинникова началось выбросами пепла до 3-4 км над уровнем моря. Наблюдается первое в истории извержение вулкана», — уточняется в сообщении.

В данное время выбросы пепла достигают высоты 5-6 км над уровнем моря, а часть территории Кроноцкого заповедника покрыта пеплом. Вулкан Крашенинникова получил «оранжевый» код авиационной опасности.

Причиной возобновления активности могло стать недавнее сильное землетрясение в Тихом океане, что привело к перераспределению напряжений в земной коре.

