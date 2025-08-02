В июле Европа более чем на треть увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам июля потоки сжиженного природного газа с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 11,3 млрд куб. м. Это на 8% ниже показателей июня и на 37% больше июля 2024 года.

В период с января по июль поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему ЕС превысили 83 млрд куб. м. Это на 23% больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС заменить нефть и газ из России на СПГ из США.