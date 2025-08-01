В своей статье «Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы», опубликованной на RG.ru, глава МИД России Сергей Лавров пожаловался, что ОБСЕ не смогла эффективно действовать в Нагорном Карабахе. По его словам, Минская группа «не сумела наладить диалог» между сторонами конфликта, а после выхода западных участников из взаимодействия с Россией «утратила всякий смысл».

Но Лавров «забыл» упомянуть: именно Москва, будучи сопредседателем этой самой группы, на деле подрывала её работу, вооружая Армению. И сам Лавров, как писал ранее Minval Politika, не так давно признал, что российское оружие использовалось при оккупации семи азербайджанских районов и строительстве фортификаций:

«Оружие использовалось российское для, как я уже сказал, захвата семи неоспариваемых азербайджанских районов и для сооружения фортификационных и боевых линий, которые показывали, что расчёт был на очень длительное удержание этих территорий. А некоторые аналитики сказали, что характер этих фортификаций говорит о том, что вообще не планировали передавать их назад в Азербайджан», — заявил он.

Цинизм этого признания усугубляется очередным демонстративным неуважением к территориальной целостности Азербайджана: в своей статье министр вновь использует формулировку «Нагорный Карабах», игнорируя признанное официальное название — Карабахский регион Азербайджана.