Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения применяла российское вооружение для оккупации семи азербайджанских районов.

«Оружие использовалось российское для, как я уже сказал, захвата семи неоспариваемых азербайджанских районов и для сооружения фортификационных и боевых линий, которые показывали, что расчёт был на очень длительное удержание этих территорий. А некоторые аналитики сказали, что характер этих фортификаций говорит о том, что вообще не планировали передавать их назад в Азербайджан», — подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что «российское оружие используется во многих странах мира, и само по себе это не говорит о политических мотивах Москвы»: «Да, у нас оружие российское в Африке исходит, на флаге Мозамбика автомат Калашникова. У нас во многих странах есть наше оружие, это не означает, что везде это оружие используют с теми целями, которые отвечали бы принципам, устраивающим всех».