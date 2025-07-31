Американскому лидеру Дональду Трампу стоит готовиться к удару со стороны России и Ирана, столкновение» между державами становится неизбежным». Такой прогноз обнародовали колумнисты газеты The Hill Джонатан Свит и Марк Тот.

«Полумеры и стратегические заявления оказываются неэффективными против России и Ирана — терпение больше не является добродетелью. Белому дому пора готовиться к удару. Столкновение с Москвой и Тегераном, вероятно, становится неизбежным», —пишут журналисты.

По их мнению, России как никогда нужно, чтобы США сильнее увязли в ситуации с ядерными объектами Ирана. Это позволит Москве выиграть время для продолжения наступления в Украине.

Свит и Тот считают, что Россия и Иран, исчерпав дипломатические возможности выиграть время, взяли курс на столкновение с США.