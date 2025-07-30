Генпрокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльнура Гудрат оглу Сулейманова. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Сулейманов был объявлен в международный розыск для привлечения к ответственности в качестве обвиняемого, так как были установлены обоснованные подозрения в совершении им преступления, предусмотренного статьями 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) и 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Он был задержан в Грузии и доставлен в Азербайджан.