Конфликт между Баку и Москвой переходит в мягкую фазу. Об этом в своем тг-канале написал бывший депутат Госдумы РФ Олег Шеин, подчеркивая, что военное вмешательство исключено, и вовсе не из-за «пацифизма», а по объективным причинам: внимание Кремля приковано к войне в Украине, а Турция явно не останется в стороне.

Экономические рычаги давления, по словам Шеина, у России также крайне ограничены:

Лишь 6,5% прямых иностранных инвестиций в Азербайджане — из России. В Армении эта цифра достигает 70%.

Экспорт в Россию составляет всего 3,5% азербайджанского внешнего оборота. Для сравнения: у Грузии — 48%.

Азербайджан продает России товаров на $1,2 млрд, а покупает на $3,6 млрд — торговая война била бы по российским предприятиям втрое сильнее.

Доля переводов из России — всего 11% от всех частных трансфертов в Азербайджан, причем численность диаспоры сократилась с 470 тыс. до 330 тыс. за последние пять лет.

«В общем, Азербайджан экономически независим и демонстрирует нынче, как выглядит многополярный мир, что называется, в реалиях.

И да, в таком мире можно жить и весьма успешно, если, конечно, рассматривать прочие страны как равных партнеров», — пишет Шеин.