Глава Турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву государственную награду Турции — орден «Devlet Nişanı». Об этом сообщает «Анадолу».

Эрдоган указал на то, что Казахстан под мудрым руководством Токаева стал источником мира и стабильности в регионе. Он добавил, что Турция и турецкий народ горды успехами Казахстана.

«Уважаемый президент, осуществляя большие преобразования в своей стране, также внес вклад в укрепление отношений между Турцией и Казахстаном. Мы успешно провели 5-е заседание Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству, заключили важные соглашения. Я с признательностью отмечаю вклад Казахстана в институционализацию Организации тюркских государств», — заявил президент.

По его словам, история и судьба, связывающие нас, настолько прочные, что Турция стала первой страной, признавшей Казахстан.

«В этом году мы отмечаем 33-ю годовщину установления дипломатических отношений между Турцией и Казахстаном. Ваше исключительное лидерство, которое открыло путь к достижению сегодняшнего высокого уровня наших отношений, продемонстрировало искреннюю волю к укреплению дружеских и братских связей между нашими странами. Вы неоднократно демонстрировали, что являетесь другом Турции и турецкого народа в тяжелые времена, в частности во время землетрясений 6 февраля. Именно по этим причинам я с большим счастьем вручаю вам Государственный орден, высшую награду Турецкой Республики. Я верю, что вы будете считать наш Государственный орден мощным символом нерушимой братской связи между нашими странами и будете носить его с гордостью. Да хранит Всевышний нашу дружбу и уважение», — подытожил президент.