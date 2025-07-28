Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью запретить в России аборты, кроме тех случаев, когда их необходимость обусловлена медицинскими показаниями. Об этом политик заявил на форуме «Территория смыслов».

«[Надо] запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение», — отметил он.

Также депутат повторил ранее озвученный им тезис о том, что «лучшей пропагандой идеологии чайлдфри является процент по ипотеке» в России. Слуцкий выступил за усиление работы над этой проблемой.