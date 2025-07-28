«Нафтогаз» заключил первое соглашение о закупке газа с компанией SOCAR Energy Ukraine, сообщил глава правления Сергей Корецкий. Пока речь идёт о тестовой поставке небольшого объема, однако, по словам Корецкого, это стратегически важный шаг для диверсификации и долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном.

Газ будет поступать через Трансбалканский коридор — по маршруту Болгария–Румыния–Украина. В начале июня SOCAR подписала многолетний контракт с немецкой госкомпанией SEFE на поставку 1,5 млрд кубометров в год, а в 2024 году Азербайджан экспортировал в Европу 12,9 млрд кубометров газа.