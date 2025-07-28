КНДР не о чем говорить с Сеулом, отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата.

Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, передает ЦТАК.

«Какие бы политики ни приходили к власти в Южной Корее, какие бы предложения ни выдвигались — это нам неинтересно. Нам не о чем разговаривать с Сеулом», — подчеркнула она.

Сестра северокорейского лидера напомнила, что Сеул продолжает проводить враждебную политику по отношению к КНДР: скоро Южная Корея вместе с США проведут совместные учения у границ Северной Кореи.