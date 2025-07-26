Вероятность новой мировой войны постоянно растет, и этому есть доказательства, подкрепленные историей. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет венгерское издание Hirado.

В субботу Орбан выступил на Трансильванском общественном форуме и затронул несколько важных тем. Политик представил опрос общественного мнения, согласно которому многие люди в западных странах считают, что мировой конфликт вспыхнет в течение 5-10 лет.

«Прелюдия к буре не всегда сменяется бурей. Но есть и зловещие тени»,— прокомментировал премьер.

Премьер-министр рассказал о «признаках мирового пожара» перед Первой и Второй мировыми войнами. В частности, тогда наблюдалось растущее соперничество великих держав. По мнению Орбана, это же сейчас демонстрируют США, Китай и Россия.

Кроме того, перед мировыми войнами увеличивается количество мелких вооруженных конфликтов на всей планете, усиливается гонка вооружений, мир становится «более блоковым с точки зрения экономической политики», усиливается миграция.

Все эти факторы, на взгляд Орбана, присутствуют и сейчас. Шансы, что начнется Третья мировая война «постоянно растут».

Венгры должны быть «готовы к взрыву», считает премьер. Он отметил, что Будапешт поддерживает отношения со всеми мировыми центрами силы, что может помочь предотвратить конфликт.