Азербайджан и Украина готовят документы для возведения четырех социальных объектов в городе Ирпень. Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, которого цитирует «Репорт». Среди них он выделил спортивную школу и школу искусств.

Посол отметил, что между Баку и Киевом также расширяется программа реабилитации и отдыха украинских детей в Азербайджане.

«С 2022 года более 300 детей прошли реабилитацию в Азербайджане, и сейчас мы ожидаем, что в ближайшее время будут еще две группы по 30 детей», — заявил дипломат, отметив, что данное сотрудничество укрепляет дружбу между двумя народами.

Гусев также указал на углубление экономического сотрудничества между двумя странами, а также обратил внимание на заинтересованность азербайджанских компаний инвестировать в Украину.

«В прошлом году азербайджанские инвесторы приобрели Объединенную горно-металлургическую компанию, которая была выставлена на приватизационном аукционе <…> У нас растет товарооборот, прибавляются инвестиции со стороны азербайджанских компаний в экономику Украины <…>», — сказал он, призвав продолжать расширение этого сотрудничества.

Он добавил, что до начала войны в Украине, объем взаимной торговли превышал $1 млрд, в то же время как по итогам 2024 года объемы торговых операций составили только $500 млн.

Посол также заявил о заинтересованности Украины в развитии Среднего коридора, поскольку это позволяет стране развивать торговлю украинскими товарами в Азербайджане.

«Развитие и расширение возможностей Среднего коридора также является очень актуальным и объединяющим Киев и Баку», — резюмировал дипломат.