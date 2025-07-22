Азербайджан передал в Следственный комитет России факты пыток и убийства двух азербайджанцев в Свердловской области России.

Об этом заявил находящийся с визитом в Анкаре генеральный прокурор Кямран Алиев, отвечая на вопрос Report .

Генпрокурор отметил, что Следственный комитет России проводит отдельное расследование фактов пыток в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге.

«Мы возбудили уголовное дело по фактам инцидентов в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге. Вы знаете, что мы поддерживаем регулярные контакты с российской стороной – как со Следственным комитетом, так и с Генеральной прокуратурой. Хотя российская сторона заявляет, что погибшие являются гражданами своей страны, поскольку Азербайджан не признаёт двойного гражданства, они являются нашими гражданами. Поэтому мы провели в отношении них экспертизы, и, к сожалению, было установлено, что эти лица лишились жизни в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений.

Мы также проводим следственные действия по этим фактам и передали все полученные доказательства в Следственный комитет России. Российская сторона сообщила мне, что Следственный комитет проводит отдельное расследование по факту данных актов насилия. Мы надеемся, что возбужденное по этому факту уголовное дело даст результаты.