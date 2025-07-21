Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров заявил о начале массированной информационной атаки на Азербайджан со стороны российских Z-каналов. Об этом, как сообщает Minval, он написал в своём аккаунте в Facebook.

По словам Зульфугарова, он по мере возможности отслеживает активность российских пропагандистских ресурсов, которые «начали массированное наступление на интернет-пространство нашей страны». На примере YouTube он выделил несколько признаков организованной кампании:

задействованы ранее «законсервированные» каналы, зарегистрированные за пределами РФ;

используется специальная методика воздействия на поисковые системы Google с целью адресного влияния на азербайджанскую аудиторию;

применяется искусственный интеллект для усиления подачи контента и системы накрутки просмотров;

вероятны новые атаки на информационные сайты Азербайджана, а также попытки атак на критическую инфраструктуру — энергетику, водоснабжение и др.

По его наблюдениям, меняется и риторика: вместо прямых военных угроз всё чаще продвигаются тезисы о якобы возможном экономическом давлении, а также попытки ослабить влияние официального Баку на азербайджанскую диаспору в России.

Распространяется нарратив о том, что российские власти не враждуют с азербайджанским народом, а выступают только против «прозападных властей Азербайджана». Также, по словам Зульфугарова, возможно появление местных «симонянов» — подконтрольных рупоров, которые будут критиковать руководство страны от имени «внутренней оппозиции».

Он напомнил, что ещё два месяца назад предупреждал: после потери механизма «карабахского управления» внешние силы попытаются запустить новую модель давления на регион.

«Сегодня очевидно, что против нашей страны будет предпринята попытка по дестабилизации, так как информационная атака уже началась. Однако так же очевидно, что эта попытка обречена на неудачу, поскольку уровень консолидации общества в Азербайджане значительно выше, чем в самой России, или, например, в Грузии и Армении», — подытожил Зульфугаров.