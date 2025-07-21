III Шушинский Глобальный медиафорум на тему «Цифровые переходы: укрепление устойчивости информации и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта» завершился.

Заключительная панель Форума, модератором которой выступила ведущая TRT World Мариам Заиди, была посвящена теме «Как эволюция социальных сетей влияет на общественное доверие: внедрение медиаграмотности», сообщает «Азертадж».

В мероприятии приняли участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур, а также других организации, связанные с этой сферой.

Затем для участников форума представили культурную программу на открытом воздухе с живой музыкой.