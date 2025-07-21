Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума заявил, что Южный Кавказ должен стать местом стабильности. «Нам нужны стабильность и безопасность», — сказал глава государства, подчеркнув, что Южный Кавказ веками был местом кровопролития, конфликтов и оккупации, а народы Кавказа пережили много страданий, и завершил свою фразу словами: «Этого достаточно. Мы должны жить в мире».

Политический аналитик, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя выступление президента, сказал: «Да, Азербайджан хочет жить в мире. Однако хотят ли правящие круги России, чтобы Южный Кавказ стал местом стабильности? Кремль продолжает свою разрушительную политику. Главный вопрос дня: Что ещё планируют сделать кремлёвские приспешники против Азербайджана? Можно прогнозировать, что они будут создавать различные проблемы для представителей нашей диаспоры в различных городах России и, как и прежде, возвращать нашу сельскохозяйственную продукцию. После того, как Россия развязала агрессивную войну против Украины, шовинистически настроенные ведущие государственных каналов России, политические комментаторы, которых они приглашают в свои программы и «Z-блогеры» предлагают расширить провокации против Азербайджана».

«Стоит ли нам беспокоиться?» — задался вопросом эксперт.

«Если бы российские военные всё ещё находились в Карабахе под видом «миротворцев», это могло бы быть поводом для беспокойства. Мы решили этот вопрос, впервые за 200 лет на наших землях нет российских военных. Однако мы также должны быть готовы к различным провокационным сценариям с севера. Во-первых, мы должны ускорить поиск альтернативных рынков сбыта нашей сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, необходимо создать благоприятные условия для возвращения азербайджанцев. Им могут быть созданы условия для продолжения предпринимательской деятельности в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также выделить им кредиты. Ведь так же, как Россия массово депортировала грузин во время войны против Грузии, Кремль может использовать тот же «метод» против азербайджанцев. Кремль может конфисковать легальный капитал азербайджанских предпринимателей в России под предлогом «налоговых проверок». Россия готовится провести совместные военные учения с Ираном в Каспийском море. В ходе этих учений военные корабли двух стран могут нарушить наши морские границы. Россия может сосредоточить дополнительные силы на границе с Дагестаном. В ответ Азербайджан должен попытаться увеличить количество военных учений с тюркоязычными государствами Центральной Азии, а также с Турцией. Логика подсказывает, что Кремль должен попытаться снизить напряжённость в отношениях с Азербайджаном, с которым до декабря прошлого года между двумя странами были нормальные отношения. Но когда правители России принимали логичные решения?» — сказал Шахиноглу.