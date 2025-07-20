Состоялась церемония открытия III Шушинского Глобального медиафорума на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта».

Сначала был показан видеоролик о Форуме. Затем выступил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает «Азертадж».

Далее прошла дискуссия под модераторством ведущего программы The Newsmakers TRT World Андреа Санке. Обсуждалась тема «Инновационные подходы: медиаграмотность в цифровую эпоху».

Панельная сессия продолжилась обсуждениями.