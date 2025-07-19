Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном форуме, заявил, что комментарии из Еревана по итогам встречи в Абу-Даби были положительными, сообщает Minval. Он сообщил, что ознакомился с заявлениями премьер-министра Армении, который отметил, что признать Карабах частью Азербайджана следовало гораздо раньше. По словам Алиева, он сам неоднократно говорил об этом Пашиняну.

Глава государства напомнил, что летом 2019 года премьер-министр Армении публично заявил: «Карабах — это Армения, и точка», — и тем самым, по его словам, «подписал себе тяжёлую судьбу».

Алиев добавил, что не говорит уже даже о провокационных действиях в Шуше, включая танцев на шушинских лугах и переселение в город так называемого «парламента» сепаратистов.

Ильхам Алиев заявил, что одной из тем переговоров был низкий уровень доверия — и это, по его словам, вполне объяснимо.

Он подчеркнул, что позиция Азербайджана остаётся неизменной, в отличие от армянской, которая менялась не раз. Алиев задался вопросом: если позиция Еревана уже менялась, где гарантия, что этого не произойдёт снова?

По его словам, такую гарантию должны обеспечить международно-правовые нормы и документы, которые, как он выразился ещё в Абу-Даби, «железобетонно» закроют гроб сепаратизма.

Президент отметил, что необходимо внести изменения в Конституцию Армении — и, в принципе, на этом всё. По его словам, текст мирного соглашения уже согласован, а идея парафирования документа была выдвинута азербайджанской стороной. Поскольку проект согласован, Баку посчитал излишним его публично комментировать. Однако армянская сторона «как всегда» решила поступить по-своему.

В то же время Алиев подчеркнул, что стороны уже недалеко от того момента, когда «железобетонный гроб» сепаратизма будет окончательно закрыт и наступит спокойствие в регионе.