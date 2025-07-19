Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян проинформировал своего иранского коллегу Али Акбара Ахмадиана о деталях последних переговоров с Азербайджаном.

Как сообщает агентство Mehr, во время телефонного разговора он заверил, что «позиция Армении по транзитным маршрутам остаётся неизменной — они должны функционировать на основе территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, через которые проходят».

Иранский чиновник в ответ подтвердил «приверженность Тегерана защите территориальной целостности Армении».