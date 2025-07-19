Канцлер Германии Фридрих Мерц после принятия 18-го пакета антироссийских санкций заявил, что в адрес Евросоюза иногда звучит справедливая критика.

Об этом сообщает ТАСС.

«Он (Евросоюз — ред.) просто стал подверженным слишком сильному регулированию, если не сказать, стал слишком бюрократизированным. Он слишком медленно реагирует на определенные события», — поделился Мерц, добавив, что во время пандемии коронавируса альянс показал себя «с лучшей стороны».

Он добавил, что сейчас стало все труднее продвигать украинскую повестку внутри ЕС, добавив, что принятие 18-го пакета санкций шло слишком долго.

Мерц выразил уверенность, что европейским политикам стоит сконцентрироваться на «действительно серьезных задачах», а Евросоюзу — «стать лучше».