Энергетические приоритеты Азербайджана смещаются от нефти к ветру и водороду — открывая новые возможности для НАТО и энергетической безопасности Европы.

Об этом пишет издание The National Interest.

«Сегодня Азербайджан делает ставку на чистую энергию. На COP29 в Баку SOCAR заключила соглашение с компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) о строительстве 3,5 ГВт морских ветропарков. К 2030 году 30% электроэнергии Азербайджана будет приходиться на ВИЭ. Ветроэнергетический потенциал Азербайджана в будущем может обеспечить электроэнергией дома в Европе так же, как сейчас это делает газ. Баку – это «город ветров», и потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана имеет геоэкономическое значение. По данным Глобального совета по ветроэнергетике, Азербайджан входит в четверку стран с наибольшим потенциалом морской ветроэнергетики в мире наряду с Австралией, Шри-Ланкой и Турцией.

SOCAR планирует также производство «синего водорода» из газа с улавливанием CO₂, а при поддержке ЕБРР ведутся исследования в области «зелёного водорода» — с прицелом на цели ЕС по водороду (10% от потребления к 2050 году).

SOCAR планирует также производство «синего водорода» из газа с улавливанием CO₂, а при поддержке ЕБРР ведутся исследования в области «зелёного водорода» — с прицелом на цели ЕС по водороду (10% от потребления к 2050 году).

Россия пытается добиться доминирующего положения в водородной отрасли, аналогичного тому, которое она занимает в углеводородной отрасли. НАТО следует опасаться потенциального доминирования России в водородной отрасли. Однако новое столетие ставит новые вызовы. Война в Украине резко подчеркнула энергетическую зависимость Европы от России. Со своей стороны, НАТО должно продемонстрировать готовность помочь защитить морские ветровые электростанции, подводные кабели (высоковольтные линии постоянного тока в Европу) и другие формы альтернативной энергии, которые зачастую ещё более разбросаны географически. Ноу-хау и опыт НАТО в области морской безопасности, противодиверсионных мер и кибербезопасности окажутся бесценными.

Концепция энергетической безопасности НАТО может добавить стратегическую глубину за счёт включения новых партнёрств в области альтернативной энергетики в Каспийском бассейне. Поддержка перехода Азербайджана к «зелёной» энергетике и «зелёных» амбиций SOCAR ослабляет влияние Москвы на мировых энергетических рынках и способствует обеспечению энергетических потребностей Европы», — говорится в статье.