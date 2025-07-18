Генсек СНГ Сергей Лебедев надеется, что отсутствие представителей Азербайджана на заседании Экономического совета содружества является временным эпизодом и ситуация вскоре войдет в прежнее русло. Он ожидает, что Баку останется активным участником интеграционного сотрудничества.

«Никаких негативных высказываний мы не получали. Сегодня правда <…> азербайджанская делегация не приехала. Причин ее неприезда мы не знаем. Они нам не сообщали. Я очень надеюсь, что ситуация вернется в прежнее русло и Азербайджан был и останется активным участником интеграционного сотрудничества. Нас в этом заверяли и президент, и премьер Азербайджана. Думаем, что это такой временный эпизод», — цитирует Лебедева News.ru.