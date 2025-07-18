Желание задержанных в Баку россиян встретиться с родными было удовлетворено, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена Азербайджана.

В аппарате омбудсмена Азербайджана сообщили, что посетили всех задержанных в Баку граждан России, в том числе сотрудников Sputnik.

Принятые членами НПГ омбудсмена глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, а также остальные 8 задержанных в Баку граждан России не жаловались на условия содержания и обращения с ними.

В аппарате омбудсмена заявили РИА Новости, что запросы на медицинскую помощь от россиян, задержанных в Баку, были удовлетворены.