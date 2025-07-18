Европейский союз (ЕС) может приостановить для Грузии действие безвизового режима, если республика до конца августа не выполнит рекомендации объединения.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Грузии.

«Евросоюз ждет от Грузии обновленной информации до конца августа. Если вопросы останутся нерешенными, за этим может последовать полная приостановка безвизового режима», — говорится в заявлении.

До этого издание Politico сообщило, что дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов.